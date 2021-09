Initiative "Zusammen:Österreich" mit neuen Botschaftern

Zum zehnjährigen Jubiläum der Initiative "Zusammen:Österreich" wurden die neuen Integrationsbotschafter von Ministerin Susanne Raab präsentiert.

Die Botschafter seien "wichtige Vorbilder für junge Menschen mit Migrationshintergrund", hieß es in einer Aussendung. Man wolle die "Erfolgsgeschichte mit neuen, spannenden Gesichtern fortsetzten und nach Corona mit neuer Energie wieder voll durchstarten", so Raab über die Initiative.

Neue Gesichter bei Initiative "Zusammen:Österreich"

"Zusammen:Österreich" wurde 2011 vom damaligen Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz (ÖVP) und dem Österreichischen Integrationsfonds gegründet. Seitdem besuchen erfolgreiche Menschen mit Migrationshintergrund im Rahmen der Initiative Schulen und sprechen mit jungen Menschen über ihre persönlichen Geschichten und gelungenes Zusammenleben. "In den vergangenen 10 Jahren konnten mehr als 85.000 Jugendliche erreicht werden", freute sich Ministerin Raab.

Aktueller Schwerpunkt an Mädchen und junge Frauen gerichtet

Der aktuelle Schwerpunkt solle sich besonders an Mädchen und junge Frauen richten. Am Donnerstag findet ein Schulbesuch mit der Ministerin statt, am Abend steigt die Jubiläums-Feier im Vienna Ballhaus.