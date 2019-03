Initiative #trustyourgyn informiert über Gebärmutterhalskrebs

Am 4. März ist Welt-HPV-Tag. Die österreichische Initiative #trustyourgyn macht diesbezüglich auf Gebärmutterhalskrebs und den gesundheitlichen Folgen der Krankheit aufmerksam.

Gebärmutterhalskrebs gehört zu den wenigen Krebserkrankungen, die durch geeignete Vorsorgemaßnahmen, wie der HPV-Impfung und der HPV-Testung, weitgehend verhindert werden kann. Die WHO hat sich das Ziel gesetzt, Gebärmutterhalskrebs zu eliminieren. Seit der Einführung des Pap-Abstrichs – auch als Krebsabstrich bekannt – konnte die Erkrankungs- und auch Sterblichkeitsrate bereits um zwei Drittel gesenkt werden. Es ist damit eine der erfolgreichsten Vorsorge-Methoden in der Onkologie, dennoch stagnieren die Erkrankungs- und Sterblichkeitsraten.

Nach wie vor erkranken in Österreich jährlich ca. 400 Frauen an Gebärmutterhalskrebs, etwa 140 Frauen sterben an den Folgen. Während der Pap-Abstrich veränderte Zellen erkennt, setzt die HPV-Testung bereits einen Schritt früher an, denn sie erkennt bereits die Ursache für Gebärmutterhalskrebs: eine HPV-Infektion.