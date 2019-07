Initiative "Pfiat di Sackerl" reduziert Kunststoffverbrauch in Österreich

Durch die Initiative "Pfiat di Sackerl" konnte der Kunstoff-Tragetaschenverbrauch in Österreich um 28% verringert werden.

Die Initiative "Pfiat di Sackerl" hat ihre Wirkung gezeigt und in Österreich den Kunststoff-Tragetaschenverbrauch reduziert. Die Anzahl konnte im Vergleich zu 2014 um 28% verringert werden.

"Die beteiligten Partner aus dem österreichischen Handel übernehmen Verantwortung und treten aktiv für Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Abfallvermeidung ein. So konnten wir den Jahresverbrauch bei den Kunststofftragetaschen in den letzten fünf Jahren um 28% senken und damit mehr als 155 Millionen Stück einsparen", freut sich Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.