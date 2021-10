Initiative gegen Diskriminierung bei Blutspenden

Heimische Unternehmen habe gemeinsam eine Initiative gestartet, um gegen die Ausschlussregelungen für homo- und bisexuelle Männer bei der Blutspende mobil zu machen.

RBI startete Initiative nach Tod des Lebensgefährten eines Mitarbeiters

Die beiden Männer waren an Covid-19 erkrankt, wie RBI-CEO Johann Strobl am Freitag in einer Pressekonferenz berichtete. Der Freund des Mitarbeiters musste intensivmedizinisch betreut werden. Er benötigte unter anderem Blutplasma-Infusionen mit Covid-Antikörpern - die nur eingeschränkt verfügbar sind. Der RBI-Kollege durfte aufgrund der bestehenden Richtlinien diese Spende nicht einmal direkt leisten, hieß es. Sein Lebensgefährte verstarb.