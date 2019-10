Infrastrukturreport zum Wiener Gesundheitssystem liegt vor

Laut Ärztekammer ist der Gesundheitsinfrastrukturreport für Wien prinzipiell gut ausgefallen. In einigen Bereichen wie Pflege, Ambulanzen oder Kassenstellen gebe es jedoch Handlungsbedarf.

In Wien ist am Donnerstag der erste Infrastrukturreport zum Wiener Gesundheitssystem präsentiert worden. Laut Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres - die Kammer hat die Untersuchung in Auftrag gegeben - ist der Befund prinzipiell gut ausgefallen. In Bereichen wie Pflege, Ambulanzen oder Kassenstellen gebe es jedoch Handlungsbedarf, betonte er.