Informelle Gesundheitsminister-Tagung startet in Wien

Am Dienstag startet der zweitägige informelle EU-Gesundheitsrat im Austria Center Vienna. Arzneimittelversorgung und Digitalierung werden die Hauptthemen sein.

Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) hat am Montag vor dem Beginn des zweitägigen informellen EU-Gesundheitsrats im Austria Center Vienna in einem Statement die beiden Hauptthemen, optimale Arzneimittelversorgung und Digitalisierung, erläutert.

Innovative Arzneimittel sollen verfügbar gemacht werden

Es gelte, innovative Medikamente nach ihrer Zulassung auch möglichst verfügbar zu machen, was nicht überall in der EU funktioniere. Dieses Problem gebe es in Österreich nicht, sagte Hartinger-Klein, denn man sei gerade im Bereich der Onkologie sowohl bei der Zulassung wie auch bei der Erstattung an der Spitze.