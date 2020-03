Informatik unter den meistbegonnenen Studienrichtungen

Erstmals hat es die Informatik unter die drei meistbegonnenen Studienrichtungen geschafft. Auf Platz ein und zwei liegen weiterhin Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Jus.

Studienplätze bei Informatik wurden ausgeweitet

Das Plus bei den Studienanfängerzahlen in der Informatik lässt sich mit mehreren Maßnahmen erklären. So darf der Zugang zu der Studienrichtung zwar beschränkt werden, allerdings wurde die Zahl der mindestens anzubietenden Plätze ab dem Herbst 2019 ausgeweitet. Außerdem verzichteten einige Unis grundsätzlich auf Zugangsbeschränkungen in der Informatik. Außerdem wurde das Angebot ausgeweitet, an der Uni Linz kam etwa das Studium "Artificial Intelligence" neu dazu.