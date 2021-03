Inflation legte im Februar auf 1,2 Prozent zu

Lag die Inflationsrate im Jänner noch bei 0,8 Prozent, betrug sie im Februar 1,2 Prozent. Hauptverantwortlich für diesen Anstieg waren die Treibstoff- und Heizölpreise, die im Jahresvergleich nicht mehr so stark fielen wie noch im Jänner.

Preise beim Friseur und Masseur steigen

Auch Ausgaben für Wohnen, Wasser und Energie gestiegen

Preisniveau des Miniwarenkorbs im Vergelich

"Spürbar über der allgemeinen Teuerung stiegen die Preise für körpernahe Dienstleistungen: In Friseursalons, Kosmetikstudios und ähnlichen Einrichtungen musste im ersten Monat nach dem harten Lockdown durchschnittlich 3,3 Prozent mehr bezahlt werden als im Februar des Vorjahres. Bekleidung und Schuhe wurden im Schnitt um 2,5 Prozent günstiger", rechnete Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Mittwoch in einer Aussendung vor. So mussten Herren und Kinder im Vergleich zum Februar 2020 um 6 Prozent mehr für ihren Haarschnitt zahlen.