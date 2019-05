Indische Kobra in Wien und NÖ gesichtet

Eine Frau hatte auf einem Feldweg in Bisamberg (Bezirk Korneuburg) eine Schlange entdeckt. Es handelte sich vermutlich um eine Indische Kobra. Die Polizei bittet bei Sichtungen um Meldung an die Polizeiinspektion Korneuburg.

Beim Spazieren in Richtung Wien-Stammersdorf hat eine Frau auf einem Feldweg in Bisamberg (Bezirk Korneuburg) eine Schlange entdeckt. Bei dem Tier könne es sich um eine Indische Kobra handeln, teilte die Polizei am Montag mit. Für Notfälle liege ein Antiserum im AKH Wien bereit, wurde betont. Die Exekutive forderte die Bevölkerung im betroffenen Gebiet zur Vorsicht auf.