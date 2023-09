Indien: Wirtschaftskammer ortet Chancen für Wiener Firmen

Auch zahlreiche heimische Firmen sind in Indien, das dieser Tage als Gastgeber des G20-Treffens im Fokus stand, aktiv.

Wien trägt zu 13 Prozent zum gesamtösterreichischen Warenaustausch mit Indien bei

Wien trägt laut WK-Wien rund 13 Prozent zum gesamtösterreichischen Warenaustausch mit Indien bei. Dieser erreichte 2022 mit rund 2,8 Mrd. Euro einen neuen Höchststand. Zwischen 2020 und 2022 fiel der Anstieg besonders stark aus, wie am Montag bei einem Hintergrundgespräch mit Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck betont wurde. Sowohl Exporte nach Indien als auch die Importe haben sich in dieser Zeit verdoppelt.

Der Anteil ist an sich aber immer noch gering. Er beträgt nur 0,4 Prozent an den gesamten Wiener Ausfuhren. Dabei wuchs Indien im Vorjahr mit 6,9 Prozent stärker als alle großen Volkswirtschaften. "Indien ist noch unterbelichtet", befand Ruck. Der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Indien, Hans-Jörg Hörtnagl, verwies darauf, dass das Wachstum nicht zuletzt von enormen Investitionen in die Infrastruktur getrieben wird.