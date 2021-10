In Wiener Neustadt brannten zwei Pkw völlig aus

In Wiener Neustadt musste die Feuerwehr zu einem Einsatz mit zwei in Vollbrand stehenden Pkws ausrücken.

In Wiener Neustadt musste die Feuerwehr zu einem Einsatz mit zwei in Vollbrand stehenden Pkws ausrücken. ©Presseteam d. FF Wr. Neustadt

In Wiener Neustadt musste die Feuerwehr zu einem Einsatz mit zwei in Vollbrand stehenden Pkws ausrücken. ©Presseteam d. FF Wr. Neustadt

In der Nacht auf Donnerstag standena uf einem Parkplatz in der Grazerstraße in Wiener Neustadt zwei Pkw in Vollbrand. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 13 Mann aus.

In der Nacht auf Donnerstag, meldete um 02:25 Uhr die Polizei einen Pkw-Brand in der Grazerstraße. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit einem Tanklöschfahrzeug aus. Am Einsatzort angekommen stellte der ersteintreffende Gruppenkommandant fest, dass zwei Pkw im Vollbrand standen und drei Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe vom Feuer bedroht waren.

Feuer wurde unter schwerem Atemschutz bekämpft

Die Mannschaft der Nachtbereitschaft setzte erste Maßnahmen mit zwei Rohren und bereitete die Zubringleitung für die Wasserversorgung vor. Kurze Zeit darauf traf das zweite Tanklöschfahrzeug ein, welches die Versorgung mit Löschwasser übernahm. Zwei weitere Tanklöschfahrzeuge unterstützten ebenfalls bei der Löschwasserversorgung. Unter schwerem Atemschutz wurde der Brand von zwei Seiten bekämpft. Rasch stellte sich ein Löscherfolg ein.

Zwei angrenzende Pkws konnten von den Falmmen gerettet werden

Zwei angrenzend geparkte Pkw konnten vor den Flammen gerettet werden. Bei diesen waren lediglich Plastikteile leicht angeschmort. Ein direkt neben den beiden im Vollbrand gestandenen Fahrzeugen geparkter Klein-Lkw konnte ebenfalls vor einem Vollbrand gerettet werden. Das Fahrzeug wurde aber ob der Nähe zum Brandherd erheblicher beschädigt.

Laute Knalle bei Löscharbeiten vermutlich von zerknallten Reifen

Laute Knalle waren während der Löscharbeiten zu hören. "Man muss sich nicht fürchten, dass ein Pkw explodiert. In der Regel handelt es sich bei solchen Geräuschen um das Zerknallen der Reifen, wenn sich die heiße Luft im Reifen bis zum Berstdruck ausdehnt", erklärt Einsatzleiter und Feuerwehrkommandant-Stellvertreter Norbert Schmidtberger.

Nach etwa eineinhalb Stunden konnte die Feuerwehr mit den fünf Fahrzeugen und 13 Mann wieder einrücken. 8 Feuerwehrmitglieder waren als Reserve im Feuerwehrhaus geblieben und mussten zum Glück nicht mehr ausrücken. Die Polizei nahm die Erhebungen zur Brandursache auf. Am Einsatzort waren zur Sicherung der Feuerwehrkräfte auch das Rote Kreuz und der Samariterbund.