In Wien gestohlener Wandtresor in Fahrzeug am Grenzübergang Nickelsdorf entdeckt

Mutmaßliche Einbrecher haben einen Wandtresor aus Wien, an dem sich noch Schrauben und Mauerstücke befanden, in ihrem Fahrzeug mitgeführt und versuchten am Montag den Grenzübergang Nickelsdorf zu überqueren - dabei flogen sie auf.

Die beiden Ungarn wurden am Montag am Grenzübergang Nickelsdorf festgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch. Im Tresor, der am Stadtrand von Wien gestohlen worden war, befanden sich Silbermünzen, Bargeld und Schriftstücke. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass die zwei Männer im Alter von 20 und 23 Jahren am Sonntag auch in Großhöflein (Bezirk Eisenstadt Umgebung) in ein Wohnhaus eingestiegen sein sollen. Sie wurden in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.