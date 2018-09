In Wien geschnappt: Diebesbrüder richteten 85.000 Euro Schaden an

Zwei Kroaten sollen bei insgesamt 14 Wohnungseinbrüchen einen Schaden von 85.000 Euro angerichtet haben. Die Brüder befinden sich in Haft.

14 Wohnungseinbrüche in mehreren Bundesländern von Jänner 2016 bis März dieses Jahres sollen auf das Konto eines kroatischen Brüderpaares gehen. Das Duo wurde in Wien festgenommen. Es sei “immer tagsüber” tätig gewesen, sagte Haijawi-Pirchner von der Polizei Niederösterreich. Den angerichteten Schaden bezifferte er mit 85.000 Euro.

Auch Einbrecher-Quartett festgenommen

Die Kriminalisten aus dem an Wien angrenzenden Bundesland konnten zudem einem international tätigen Einbrecher-Quartett das Handwerk gelegt. Die Männer, die auch in Oberösterreich und der Steiermark zugeschlagen haben sollen, sind in St. Pölten in Haft, berichtete der Chef des Landeskriminalamtes, Omar Haijawi-Pirchner, am Freitag. Zudem sei ein Brüderpaar unter Einbruchsverdacht festgenommen worden.