In Wien gefasst: US-Most Wanted" wird ausgeliefert

Der Ex-Veteran befand sich über ein Jahr in Österreich in Haft.

Ein 51-jähriger US-Amerikaner wird mehr als ein Jahr nach seiner Verhaftung in Wien an die USA ausgeliefert. Bei dem Mann handelt es sich um einen Ex-Soldaten, der in den USA wegen 74 Anklagepunkten gesucht wird.

Mehr als ein Jahr nach seiner Verhaftung ist ein nun 51-jähriger US-Amerikaner den US-Behörden übergeben worden. Das sagte der Sprecher des Bundeskriminalamts (BK), Vincenz Kriegs-Au, am Donnerstag der APA. Der ehemalige Soldat war im April 2018 in der Wiener City festgenommen worden, nachdem er rund sieben Jahre untergetaucht war. Er stand auf der Liste der Meistgesuchten in den USA.

Wegen 74 Anklagepunkten gesucht

Der aus Madison im US-Staat Wisconsin stammende Ex-Soldat hätte sich im Jahr 2011 wegen 74 Anklagepunkten, darunter sexueller Missbrauch und Stalking, Körperverletzung, Kidnapping und Besitz von Kinderpornografie, vor Gericht verantworten sollen, tauchte aber unter. Er soll u.a. seine ehemalige Lebensgefährtin verfolgt, verprügelt und zu entführen versucht haben, als sie ihn verlassen wollte. Später erhoben weitere Ex-Freundinnen ähnliche Vorwürfe.

Auf Ersuchen der US-Behörden hatte die Staatsanwaltschaft Wien Haftbefehl erlassen, die Zielfahnder machten den Gesuchten in Zusammenarbeit mit dem U.S. Marshal Service und einem Verbindungsbeamten der US-Botschaft ausfindig. Der Ex-Marine war bei seiner Festnahme in einem Einzelhandelsgeschäft in der Innenstadt unbewaffnet. Er dürfte sich vor seiner Verhaftung Ende April 2018 längere Zeit in Wien aufgehalten haben.

Irak-Veteran wurde an die USA übergeben

Im März diesen Jahres hatte das Oberlandesgericht Wien (OLG) die Auslieferung bewilligt. Am Donnerstag wurde der Irak-Veteran dem US Diplomatic Security Service übergeben. Kriegs-Au lobte die gute Zusammenarbeit zwischen dem Bundeskriminalamt und der US-Botschaft.