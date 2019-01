"in vino universitas" beim traditionellen BOKU Ball 2019 in der Wiener Hofburg

Beim BOKU Ball 2019 steht alles unter dem Motto "in vino universitas".

Beim BOKU Ball 2019 steht alles unter dem Motto "in vino universitas".

Am 1. Februar findet der traditionelle BOKU Ball in der Wiener Hofburg statt. Das Motto lautet heuer "in vino universitas".

Wenn die Reben sich im Winter zur Ruhe setzen, werden ihre edlen Säften im bezaubernden Ambiente der Wiener Hofburg beim BOKU Ball 2019 zelebriert.Wie jedes Jahr wirft sich die Wiener Bodenkultur wieder in Schale für die alljährliche Tanznacht in der Wiener Hofburg. Am 1. Februar steht dabei alles unter dem Motto “in vino universitas”.

Traditioneller BOKU Ball in der Wiener Hofburg Der BOKU Ball 2019 ist heuer bereits restlos ausverkauft. Der Reinerlös kommt der Förderung der BOKU Studenten zugute. Am Ballabend muss der Studierendenausweis vorgezeigt werden.

Ein besonderer Anlass erfordert es auch besondere Kleidung. Deshalb ist schicke Abendkleidung oder klassische Tracht obligat. Die genauen Vorschriften sind online zu finden.

Programm beim BOKU Ball 2019 in Wien