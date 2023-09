In Umfragen liegt die FPÖ weiterhin auf Platz eins

In den Umfragen startet die FPÖ weiterhin von Platz eins aus in den politischen Herbst.

In drei am Wochenende veröffentlichten Befragungen stehen die Freiheitlichen an der Spitze - mit Werten zwischen 27 und 32 Prozent. Dahinter liegen die ÖVP mit Werten zwischen 23 und 24 Prozent und die SPÖ, die auf 21 bis 23 Prozent kommt, fast gleichauf. Ebenfalls kaum Unterschiede gibt es zwischen NEOS und Grünen mit Werten von jeweils neun bis zehn Prozent.