In Ternitz spürbar: Erdbeben im Bezirk Neunkirchen

Im Bezirk Neunkirchen hat sich am Freitag in den frühen Morgenstunden ein schwaches Erdbeben ereignet. Es wies nach Angaben der Hohen Warte in Wien eine Magnitude von 2,2 auf.