In Schulen eingebrochen: 19 Straftaten in Nieder- und Oberösterreich geklärt

Der Polizei Niederösterreich gelang nach langen Ermittlungen ein Erfolg. Ein 46-Jähriger, der für insgesamt 13 Einbruchdiebstähle verantwortlich sein soll, konnte festgenommen und verurteilt werden.

Polizeibeamte in Niederösterreich ermittelten seit Mai 2019 gegen einen 46-jährigen Rumänen, der unter Verdacht steht zahllose Einbruchsdiebstähle in Schulen und Kindergärten begangen zu haben. Dabei soll er in der Zeit von Oktober 2018 bis Dezember 2019 insgesamt 13 Einbruchsdiebstähle und sechs versuchte Einbruchsdiebstähle in Schulen und Kindergärten in den Bezirken Mistelbach, Hollabrunn, Waidhofen an der Thaya, Gmünd, Freistadt und Rohrbach begangen zu haben.