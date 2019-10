In Pension gedrängt: Ingenieur bekommt 120.000 Euro nachgezahlt

Im Zuge von Sparmaßnahmen wurde ein Ingenieur in die Altersteilzeit gedrängt, doch beim geplanten Pensionsantritt kam es zu Problemen.

Der AK-Rechtsschutz hat für einen Ingenieur im Fall eines "gleitenden Pensionsübergangs" mittels Altersteilzeit eine Nachzahlung von 120.000 Euro erstritten. Der Arbeitnehmer sei im Zuge von Sparmaßnahmen zu einem Altersteilzeitvertrag gedrängt worden, der bis zu seinem frühestmöglichen Pensionsantritt befristet gewesen sein soll, so die AK. Allerdings sei zwischenzeitig das Gesetz geändert worden.

Der Mann habe erst ein Jahr und drei Monate später in Pension gehen können. Das Unternehmen habe aber seinen Arbeitsvertrag nicht verlängern wollten, so die Arbeiterkammer (AK) in einer Pressemitteilung. Die Causa ging bis zum Obersten Gerichtshof (OGH), der zu Gunsten des Arbeitnehmers entschieden hat.