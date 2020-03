In Österreich machen immer mehr Frauen Politik

Das politische Parkett des Landes wird langsam aber stetig weiblicher. Der Frauenanteil stieg sowohl im Nationalrat als auch in den Landesregierungen.

Der Frauenanteil in der heimischen Politik hat sich im letzten Jahr verbessert. Erstmals in der Geschichte Österreichs besteht die Bundesregierung aus mehr Frauen als Männern.

Frauenanteil in Österreichs Politik steigt seit Jahren an

Acht der 15 Regierungsmitglieder von Türkis-Grün - also Minister und Kanzler - sind Frauen, das macht eine Quote von 53,3 Prozent. Nimmt man die zwei Staatssekretäre dazu, kommt man bei neun von 17 auf fast 53 Prozent. Die Übergangsregierung unter Kanzlerin Brigitte Bierlein hatte einen Frauenanteil von 50 Prozent, in der vor einem Jahr noch regierenden türkis-blauen Koalition waren es 35,7 Prozent.