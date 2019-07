Bei den freien Tagen steht Österreich gar nicht so schlecht dar. Bei den Überstunden hingegen schon.

In diesen Ländern haben Arbeiter am längsten Urlaub

Sommerzeit ist Urlaubszeit: Doch je nach Land verbringen Angestellte in Europa unterschiedlich viel Zeit bei der Arbeit. In welchem Land gibt es nun die meisten Urlaubstage und Feiertage und wo werden die meisten Überstunden geleistet?

Wer kennt nicht den Gedanken, dass man sein ganzes Leben bei der Arbeit verbringt? Auf der interaktiven Landkarte kann man sehen, wie viele Wochenarbeitsstunden für eine Vollzeitstelle in dem jeweiligen Land per Gesetz festgelegt sind und wie viele Stunden Arbeitnehmer im Durchschnitt tatsächlich arbeiten.

In Island zum Beispiel beträgt die wöchentliche Arbeitszeit für eine Vollzeitstelle 40 Stunden. Tatsächlich arbeiten Isländer jedoch im Durchschnitt 44,5 Stunden pro Woche. In Dänemark hingegen hat eine Vollzeitstelle 37 Stunden. Die tatsächliche Arbeitszeit weicht nur gering davon ab: 1,5 Stunden mehr arbeiten die Dänen pro Woche und kommen somit auf 38,5 Stunden. Das hört sich doch schon besser an, oder?

Wie viele Tage pro Jahr müssen wir arbeiten?

Die Anzahl der Arbeitstage schwankt in Europa zwischen 222 Tagen (Malta und Österreich) und 231 Tagen (Irland und Schweiz). Deutschland, Italien und Polen liegen im Mittelfeld. Auf den ersten Blick scheinen die Unterschiede nicht allzu groß zu sein. Allerdings ändert sich dieses Bild erheblich, wenn man die Überstunden mit in Betracht zieht und vor allem die Tatsache, dass ein Arbeitstag nicht überall 8 Stunden hat.

In Island kommen Arbeitnehmer auf 25 Tage, die sie durch Überstunden übers Jahr verteilt akkumulieren - ausgehend von einer 40-Stunden-Woche. Auch Österreich steht ziemlich weit oben auf der Liste. Bei einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 42 Stunden und 34 Minuten kommen Österreicher auf 14 Tage, die sie über das Jahr verteilt allein durch Überstunden ansammeln.

Überstunden nach Ländern

Wenn man die Überstunden aller Arbeitstage im Jahr addiert und respektive der jeweiligen gesetzlichen Wochen-Arbeitsstunden in Tage umrechnet, dann ergibt sich folgendes Bild: Frankreich führt die Liste der Länder mit den meisten Überstunden an: 5 Stunden und 25 Minuten mehr arbeiten Franzosen pro Woche. Das macht über das ganze Jahr verteilt 35 zusätzliche Tage! Allerdings darf man nicht vergessen, dass in Frankreich eine Vollzeitstelle nur 35 Wochenarbeitsstunden hat. Tatsächlich verbringen Franzosen aber 40 Stunden und 25 Minuten pro Woche bei der Arbeit.

Wo gibt es die meisten freien Tage?

Freizeit und Erholung sind wichtig, um sich zu regenerieren und Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen. Addiert man die Anzahl der gesetzlichen Urlaubstage und Feiertage, so finden sich Malta und Österreich auf dem ersten Platz mit insgesamt 38 freien Tagen, dicht gefolgt von Großbritannien mit 37 Tagen. Im Vereinigten Königreich gibt es zwar nur 9 gesetzliche Feiertage, allerdings führen die Briten die Liste mit den meisten gesetzlichen Urlaubstagen an.

Die Schweizer und die Iren haben die geringste Anzahl an freien Tagen: lediglich 29 Tage stehen Arbeitnehmern in beiden Ländern für ihre Freizeit zur Verfügung.

