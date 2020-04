In Deutschland gestohlener Lamborghini sichergestellt

Die Polizei Gänserndorf konnte am Freitag einen gestohlenen Lamborghini in einer Werkstatt in Schönkirchen-Reyersdorf sicherstellen. Die Ermittlungen laufen noch.

Am 24. April 2020 führten Bedienstete der Polizeiinspektion Gänserndorf bei einer Werkstätte in Schönkirchen-Reyersdorf eine Druchsuchung durch, weil sie die missbräuchliche Verwendung von Probefahrtkennzeichen vermuteten.

Dabei fiel den Beamten ein neuwertiger Lamborghini Huracan auf, der in der Werkstatt neu foliert wurde. Nach Überprüfung der Fahrgestellnummer des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass dieses Fahrzeug im Wert von ca. 180.000 Euro im September 2019 in Deutschland gestohlen wurde. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, weitere Erhebungen hinsichtlich Herkunft des Fahrzeuges sind erforderlich.