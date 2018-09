Impfstoffaktion ab 1. Oktober: Apothekenkammer geht gegen Pneumokokken vor

Die Apothekenkammer startet eine Impfstoffaktion am 1. Oktober, um der Verbreitung von Pneumokokken-Erkrankungen entgegenzuwirken.

Mit einer Impfaktion möchten die Apotheker der steigenden Verbreitung von Pneumokokken-Erkrankungen entgegentreten. In allen Bundesländern mit Ausnahme von Oberösterreich kosten die Impfstoffe von 1. Oktober und 31. März um rund ein Drittel weniger. Das kündigte die Apothekerkammer am Mittwoch in einer Aussendung an. Der Impfstoff Prävenar 13 kostet dann 76 Euro statt 108, Pneumovax23 ist zum Preis von 33,20 statt 42 Euro erhältlich. Beide sollten im Abstand von einem Jahr geimpft werden, in der Regel zuerst Prävenar 13.