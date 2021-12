Impfstelle Wien Millennium City pausiert am Feiertag

Die Impfstelle Millennium City in Wien-Brigittenau hat am Feiertag nicht geöffnet. Alle anderen Impf-Standorte haben, laut Stadt Wien, jedoch zu den gewohnten Öffnungszeiten offen.

Wien impft auch am Feiertag - allerdings nicht in der Impfstelle in der Millennium City. Alle anderen Impf-Standorte haben zu den gewohnten Öffnungszeiten am Mittwoch, 8.12. geöffnet. Ohne Termin ist Impfen am Feiertag in der Lugner City, in der Impfstation im Stephansdom, im HumaEleven , im Auhofcenter und in der TU Wien möglich.