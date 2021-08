Impfpflicht für künftige Skilehrer in Österreich

Die Landesskilehrerverbände aller Bundesländer bis auf Vorarlberg führen mit kommender Ausbildungssaison eine Covid-19 Impfpflicht für alle Teilnehmer an den Schneesportlehrerausbildungen ein.

Der Österreichische Skischulverband (ÖSSV) wartet für die kommende Saison mit einer Impfpflicht für die Teilnahme an den Skilehrerausbildungen auf. Dieser österreichweit einheitliche Weg wird von allen Landesskilehrerverbänden mitgetragen - mit Ausnahme des Vorarlberger Verbandes, hieß es in einer Aussendung am Montag. Nur so könne gewährleistet werden, dass die Kurse ordnungsgemäß und ausreichend sicher stattfinden können.