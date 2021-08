Impfbusse halten nun auch vor Wiens Schulen: Start in Sommerschulen

Um die Impfquote unter Jugendlichen zu steigern, werden die Impfbusse der Stadt Wien in den kommenden Wochen verstärkt an Schulen Station machen. Den Auftakt machen ab Dienstag zwei Sommerschulen, Anfang September folgen die Berufsschulen.

Anmeldung bei Impfbussen nicht erforderlich

Eine Anmeldung ist bei den Impfbussen nicht erforderlich. Den ersten Halt gibt es bereits am Dienstag bei der HTL in der Grenzackerstraße in Favoriten, am Donnerstag folgt mit der HLW3/Schulverein St. Franziskus in der Erdbergstraße 70 ein Standort in Landstraße. Die weiteren Stationen der Impfbusse werden demnächst fixiert und laufend im Tourplan der Impfbusse (https://coronavirus.wien.gv.at/impfbus) ergänzt. Geimpft werden Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren, für unter 14-Jährige ist eine Einverständniserklärung der Eltern notwendig.