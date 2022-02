Das Risiko einen ungenügend guten Corona-Impfschutz aufzubauen ist bei Immunsupprimierten Personen, deren Therapie weniger als ein halbes Jahr zurückliegt, sehr hoch.

Immunsupprimierte oft mit ungenügendem Impfschutz

Ein Forschungsteam des Inselspitals und der Universität Bern untersuchte nun systematisch, welche Gruppen besonders betroffen sind. In die Analyse flossen 23 Studien mit insgesamt 1.342 Patienten ein, die zuvor eine Anti-CD20-Therapie, eine immunsupprimierende Behandlung, erhalten hatten. Durch die Therapie wird das Immunsystem bewusst unterdrückt, um etwa Organabstoßungen nach einer Transplantation zu verhindern.

Nur 41 Prozent der Patienten zeigt eine Antikörperantwort

Generell zeigte sich nur bei 41 Prozent der Patientinnen und Patienten eine nachweisbare Antikörperantwort sowie bei 73 Prozent eine zelluläre Immunantwort. Der Schutz vor schweren Verläufen nach zwei Impfungen ist demnach bei vielen immunsupprimierten Patienten ungenügend, wie das Inselspital am Dienstag mitteilte. Lag die Therapie allerdings mehr als sechs Monate zurück, entwickelten 63 Prozent eine gute Immunität durch Antikörper. Andernfalls waren es nur 20 Prozent der Patienten.

Personalisierte Impfstrategien für empfindliche Patientengruppen

Wichtig sei, dass für die besonders empfindliche Patientengruppen eine personalisierte Impfstrategien angewendet werde, so die Forschenden. In der Schweiz werde seit November 2021 deshalb für diese Gruppen generell ein angepasstes Schema mit drei Grund-Impfungen angewandt, ließ sich Erstautor Simeon Schietzel in der Mitteilung zitieren.