Immobilienpreise in Österreich bleiben stabil

Der Rückgang der Immobilienpreise hat sich im ersten Halbjahr 2023 klar eingebremst. Die Nachfrage ist sehr gedämpft. Die Finanzierungen sind eingebrochen.

Kontrollierter Sinkflug bei Immobilienpreisen erwartet

Dem Immobilienmarkt weht der zinsseitige Gegenwind derzeit eiskalt ins Gesicht. Trotzdem: "Auf den steilen Steigflug sollte kein Sturzflug folgen", so Raiffeisen-Ökonom Matthias Reith am Dienstag. "Nach Jahren mit deutlichen Preiszuwächsen erwarten wir lediglich einen kontrollierten Sinkflug der Preise." Auch nach der unterstellten nominalen Preiskorrektur von bis zu 10 Prozent 2023 und 2024 sollte Wohneigentum somit spürbar teurer bleiben als vor der Pandemie.

Immobilienpreise für neue und gebrauchte Wohnungen entwickeln sich unterschiedlich

Nachfrage nach Immobilien dürfte spürbar sinken

Das Thema Leistbarkeit dürfte die Nachfrage nach Eigentum empfindlich dämpfen. Dass jedoch bestehende Kreditnehmer in Zeiten der Zinswende in größerem Ausmaß in Bedrängnis geraten, zeichne sich eher nicht ab. Das spreche auch gegen eine schärfere Preiskorrektur. Selbiges gelte für das Zusammenspiel von fundamentalem Angebot und fundamentaler Nachfrage. "Österreich wächst weiter. Gleichzeitig wird die Neubauleistung deutlich zurückgehen. Das stützt den Markt", so Raiffeisen-Immobilienanalyst Fabian Blasch.