Immobilien wurden 2020 im Schnitt um 7,6 Prozent teurer

Die Immobilienpreise in Österreich sind im Coronajahr 2020 weiter gestiegen. Der Anstieg des Häuserpreisindex (HPI) betrug gegenüber 2019 7,6 Prozent, gab die Statistik Austria am Freitag bekannt.

Damit lag das Plus deutlich über dem Durchschnitt der jährlichen Zuwachsraten seit 2010 von 5,9 Prozent. Nur 2016 war der Preisanstieg mit 8,5 Prozent noch höher. Besonders deutlich war der Preisauftrieb voriges Jahr bei Häusern am Land.

2020 stieg Anfrage nach Immobilien

Häuser mit Preisanstieg von 8,9 Prozent

Häuserpreise in Salzburg am meisten angezogen

Den größten Anstieg der Häuserpreise verzeichnete Salzburg mit 13 Prozent, gefolgt von Tirol mit 9,9 Prozent und dem Burgenland mit 8,9 Prozent. Wien und Vorarlberg lagen mit 8,2 und 8,1 Prozent im Mittelfeld. Niederösterreich und Oberösterreich verzeichneten Anstiege von 7,4 und 6,7 Prozent. Die geringste Preisdynamik gab es in der Steiermark mit 6,2 Prozent und in Kärnten mit 6,1 Prozent.

Bei den Wohnungen hingegen verzeichnete Kärnten mit 11,3 Prozent den größten Preisanstieg, gefolgt von Salzburg (+10,4 %) und der Bundeshauptstadt Wien (+7,9 %). Am geringsten fielen die Anstiege der Wohnungspreise in Vorarlberg (+5,9 %), Niederösterreich (+5,8 %) und der Steiermark (+5,3 %) aus.

Bei den Landeshauptstädten stiegen die Preise von Wohnungen am stärksten in Salzburg (+13,6 %). In Graz zeigt die regionale Auswertung einen Anstieg von 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in Innsbruck lag das Plus bei 3,0 Prozent und in Linz bei lediglich 0,8 Prozent.