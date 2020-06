Immer mehr "Spätbeginner" bei Studenten

Immer mehr Studenten an den österreichischen Hochschulen beginnen ihr Studium verzögert.

Sozialerhebung: Ein Viertel beginnt Studium verzögert

Damit liegt der Anteil der "Spät-Beginner" in Österreich im europäischen Spitzenfeld. Auf höhere Werte kommen nur die skandinavischen Länder. Typische Beispiele sind etwa ein HTL-Absolvent, der zunächst in seinem Beruf arbeitet und erst fünf Jahre nach der Matura zu studieren beginnt oder eine Schulabbrecherin, die erst über eine Studienberechtigungsprüfung oder Abendmatura an die Hochschule kommt.