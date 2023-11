Immer mehr Schüler haben Migrationshintergrund

Die Zahl der Schüler mit Migrationshintergrund steigt, zeigt eine Analyse der Ergebnisse der Bildungsstandard-Überprüfungen der letzten Jahre. Die jüngste ausgewertete Erhebung ist allerdings bereits mehrere Jahre alt.

Die Zusammensetzung der Schülerschaft wird in mehrfacher Hinsicht immer diverser. So nimmt die Zahl der Schüler mit Migrationshintergrund als auch jene der quereinsteigenden Schüler zu. Das zeigt eine breite Analyse der Ergebnisse der Bildungsstandard-Überprüfungen der vergangenen Jahre - wobei die jüngste ausgewertete Erhebung schon sechs Jahre alt ist. Gleichzeitig wurden aber auch eine längere Kindergartenbesuchsdauer und bessere Mathematik-Testergebnisse verzeichnet.

Studie zu "Migration und Mehrsprachigkeit an Österreichs Schulen" initiiert

Vor sechs Jahren hatte ein Konsortium aus Arbeiterkammer Wien, ÖGB, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung, Rotem Kreuz, Caritas sowie Samariterbund eine Studie zu "Migration und Mehrsprachigkeit an Österreichs Schulen" initiiert. Damals sollte anhand der Bildungsstandard-Überprüfungen 2012 für die vierte Klasse AHS/Mittelschule das Thema wissenschaftlich beleuchtet werden. Nun wurden anhand der Standard-Überprüfungen 2017 die Situation fünf Jahre danach analysiert und die Ergebnisse am Montag präsentiert.

Demnach ist die Schülerpopulation zunehmend durch Migration bzw. von einer wachsenden Diversität an Herkunftsländern geprägt. Wiesen 2012 noch 75 Prozent der Schülerinnen und Schüler zwei in Österreich geborene Elternteile auf, so waren dies 2017 nur noch 68 Prozent. Gleichzeitig stieg unter der wachsenden Zahl an Jugendlichen mit eigenem oder elterlichem Migrationshintergrund in allen Bundesländern auch der Anteil an "Quereinsteigern" (nach dem 6. Lebensjahr zugewandert, Anm.) - und zwar von 40 Prozent auf 43 Prozent aller im Ausland geborener Schülerinnen und Schülern.