Immer mehr Lehrerinnen unterbrechen Karenz in den Sommerferien

Während der neunwöchigen Sommerferien unterbrechen immer mehr Lehrerinnen und Lehrer ihre Karenz.

Lehrer bekommen in den Sommerferien ihr normales Gehalt

Immer mehr Lehrerinnen machen Pause von der Karenz in den Sommerferien

NEOS wollen "Karenzzuckerl" abdrehen

Für Eltern aus anderen Berufsgruppen sei nicht nachvollziehbar, warum Lehrpersonal zwei Monate bei vollen Bezügen die Karenz unterbrechen und gleichzeitig in der Schule nichts zu tun haben könne, weil ja Ferien sind. "Minister Polaschek bleibt auch in dieser Angelegenheit untätig und hat offensichtlich nicht vor, an der Regelung was zu ändern", kritisiert Künsberg Sarre. So ist etwa ein Einsatz der betreffenden Lehrerinnen und Lehrer in der Sommerschule laut Anfragebeantwortung nicht angedacht. Dieser sei nämlich freiwillig und werde auch gesondert abgegolten. Außerdem wolle man dort vorrangig Lehramtsstudierende einsetzen, so die Auskunft aus dem Bildungsressort.