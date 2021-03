Immer mehr Inserate: Wiener Polizei ging gegen illegale Prostitution in Privatwohnungen vor

Wegen steigender Anzahl von Inseraten im Internet, bei denen sexuelle Dienstleistungen in Privatwohnungen angeboten werden, führte die Wiener Polizei in der ersten März-Woche gezielte Schwerpunktkontrollen durch. Insgesamt wurden dabei 171 Anzeigen erstattet und Geldstrafen in der Höhe von rund 30.000 Euro verhängt.

Die Strafen wurden nach dem Prostitutionsgesetz und der Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung verhängt. Es wurden insgesamt 30 Wohnungen kontrolliert. Sieben Wohnungen wurden vor Ort polizeilich geschlossen. Auch die Wohnungsvermieter bzw. Eigentümer wurden zur Anzeige gebracht. Es wurden insgesamt 39 Frauen bei Verrichten ihrer Dienstleistungen angetroffen. Die angezeigten Frauen waren zwischen 19 und 38 Jahren alt und stammen größtenteils aus Rumänien.