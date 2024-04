Immer mehr Fälschungen: Zoll beschlagnahmte 2023 Waren um 36 Millionen Euro

Im Jahr 2023 verzeichnete der österreichische Zoll im Kampf gegen die Produktpiraterie ein erhöhtes Arbeitsaufkommen. Beschlagnahmte Waren im Wert von 36 Millionen Euro markieren einen Anstieg um das Sechsfache im Vergleich zum Vorjahr.

Produktpiraterie: Zoll hat 2023 Waren um 36 Mio. Euro beschlagnahmt

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) verwies darauf, dass sich in manchen Ländern ganze Industriezweige mit der Herstellung von Billigkopien beschäftigen würden. "Die Ergebnisse des vergangenen Jahres zeigen deutlich, wie entscheidend der Einsatz unseres Zolls im Kampf gegen die Produktpiraterie ist. Ich danke allen Zollbeamtinnen und -beamten für ihre harte Arbeit und ihr Engagement", so der Minister.

Er führt den Anstieg der Fälle auf vermehrte Kontrolltätigkeiten, primär im Postverkehr, zurück. "Auch die Verbesserung der Risikoanalyse sowie der Risikobewertung trug wesentlich zur Steigerung der Aufgriffe sowie der beschlagnahmten gefälschten Waren, vor allem am Flughafen Wien, bei", betonte Brunner in einer Aussendung. Im Vorjahr seien alleine im Postverkehr 6.973 Sendungen mit online bestellten Fälschungen aufgegriffen worden.

Zahl der Medikamentenfälschungen weiter alarmierend hoch

Am Flughafen Wien griffen Zollbeamtinnen und Zollbeamten bei der Kontrolle einer Luftfracht Mitte Jänner 2023 rund zwei Tonnen an gefälschter Ware auf. In 73 Kartons, die aus China via Österreich nach Polen transportiert werden sollten, fanden die Zollorgane 44.830 gefälschte Produkte verschiedener Produktgruppen und Marken. Dabei handelte es sich beispielsweise um 14.564 gefälschte Sonnenbrillen, 23.060 Stück Handyzubehör, 1.640 Paar Sportschuhe oder 308 Luxus-Handtaschen.