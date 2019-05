Immer mehr Fahrradboten und Essenszusteller: Erster Kollektivvertrag für Fahrradzusteller könnte kommen

Mit 1. Jänner 2020 könnte es den weltweit ersten Kollektivvertrag für Fahrradzusteller geben. Vor allem in Wien hat die Zahl der Fahrradboten und Essenszusteller stark zugenommen.

