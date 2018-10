Immer gut abwaschen: Obst und Gemüse in Wien mit Pestiziden verschmutzt

Bei einem Test in Wiens Geschäften und Märkten wurden in vielen Fällen Rückstände von Pestiziden auf Obst und Gemüse gefunden.

Prinzipiell gesund, aber nicht gänzlich unbelastet: In Wien angebotenes Obst und Gemüse ist laut einem Test der Arbeiterkammer oft gespritzt. Bei zwei von drei geprüften Proben sei dies der Fall gewesen, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Allerdings seien die Rückstände der Schädlingsbekämpfungsmittel immer unter den zulässigen Grenzwerten gelegen, wurde betont.