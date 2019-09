Im Wienerwald: Größtes Teleskop Österreichs wird 50

Das größte optische Spiegelteleskop Österreichs wird 50: Am 25. September 1969 wurde am Schöpfl (NÖ) das Leopold Figl Observatorium des Instituts für Astronomie der Universität Wien eröffnet. Heutzutage feiert es seinen zweiten Frühling.

