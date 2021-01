Im Dezember leichter Rückgang der Pflegegeldbezieher

Die Zahl der Pflegegeldbezieher ist zum Jahresende 2020 etwas gesunken. Zuletzt (Stand Dezember 2020) erhielten 462.820 Personen die Geldleistung, wie aus den aktuellsten Daten des Sozialministeriums hervorgeht.

Wien. Die Aufteilung der Pflegebedürftigen je Stufe änderte sich wenig. So entfielen im vergangenen Dezember 28,1 Prozent auf Stufe 1, 21,3 Prozent auf Stufe 2, 18,4 Prozent auf Stufe 3, 14,6 Prozent auf Stufe 4, 11,2 Prozent auf Stufe 5, 4,4 Prozent auf Stufe 6 und knapp zwei Prozent auf die Stufe 7, also jene mit dem höchsten Pflegebedarf. Die Einstufung in die einzelnen Pflegestufen orientiert sich nach dem Bedarf nach Stunden.