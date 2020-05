Illegales Autorennen in Wien: 21-Jähriger schwer verletzt

In der Nacht auf Sonntag fand ein illegales Autorennen am Wiener Gürtel statt. Dabei wurde ein 21-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt.

Ein illegales Autorennen in der Nacht auf Sonntag am WienerGürtel hat einen schwerverletzten Motorradfahrer gefordert. Das Zweirad wurde von dem Auto seiner Kontrahentin angefahren, der Biker wurde gegen ein Auto geschleudert. Der 21-Jährige erlitt multiple Knochenbrüche, berichtete die Polizei.

21-Jähriger bei illegalem Autorennen in Wien schwer verletzt

An dem Rennen dürften drei Fahrzeuge beteiligt gewesen sein: der BMW einer 25-Jährigen, das Motorrad des 21-Jährigen sowie ein weiterer BMW. Beim Gaudenzer Gürtel in Meidling kam es zu dem folgenschweren Crash. Der Biker musste bei einer Kreuzung abrupt abbremsen, die 25-Jährige konnte mit ihrem Auto nicht mehr rechtzeitig stehen bleiben und krachte in das Motorrad. Das Zweirad geriet unter den Pkw der jungen Frau, der 21-jährige Biker wurde gegen ein an einer roten Ampel stehendes Auto geschleudert.