Illegale Müllsammler machen in NÖ Jagd auf Altmetall

In Niederösterreich sind laut den NÖ Umweltverbänden zunehmend illegale Müllsammler aus dem Ausland unterwegs. Die Bevölkerung wird mit Flugzetteln oder "Kaufverträgen" dazu aufgefordert, alte Gegenstände zur Abholung bereitzustellen.

Damit mache man sich strafbar, warnten die NÖ Umweltverbände am Sonntag in einer Aussendung. Können Materialien nicht recycelt werden, führe dies zudem zu "massiven Wertstoffverlusten", so LHStv. Stephan Pernkopf (VP).

Schaden in Millionenhöhe durch illegale Müllsammlung

Müllexport ohne Genehmigung in Österreich strafbar

Bei illegalen Sammlern besonders beliebt sind der Aussendung zufolge Kühlschränke, Waschmaschinen, Computer und Bohrmaschinen. "In Elektroaltgeräten sind zahlreiche Stoffe und Materialien enthalten, die bei einer richtigen Entsorgung recycelt und damit wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückgebracht werden können", betonte Kasser. Deshalb sei es besonders wichtig, diese Produkte ordnungsgemäß in den 430 Sammelzentren in Niederösterreich zu entsorgen.