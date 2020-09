Ikea schmeißt Einwegbatterien aus Sortiment

Um Kunden zum Umstieg auf wiederaufladbare Batterien zu motivieren, will Ikea bis Oktober 2021 keine herkömmlichen Alkali-Batterien mehr anbieten.

Ikea will in Zukunft keine Einwegbatterien mehr verkaufen. Bis Oktober 2021 sollen alle herkömmlichen Alkali-Batterien aus dem globalen Sortiment verschwinden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Kunden sollen damit motiviert werden, auf wiederaufladbare Batterien umzusteigen.