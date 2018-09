IKEA-Bestellung kommt nicht: Ich wohne bereits, warte aber noch

Neue Wohnung, neues Glück. Dieses wird aber gleich getrübt, wenn die IKEA-Möbel verspätet oder gar nicht geliefert werden. Ein Erfahrungsbericht aus erster Hand.

Aber alles der Reihe nach: Kurz vor meinem innerwienerischen Umzug Anfang August stand der obligatorische IKEA-Besuch in Wien-Donaustadt an. Und weil ich zuletzt in einer WG gewohnt habe und in die erste, eigene Wohnung gezogen bin, fiel auch der Einkauf beim schwedischen Möbelgiganten üppig aus.

Keine Lieferung trotz Express-Zone

Am nächsten Morgen kam die Bestätigung via Hotline: Das wäre noch nie passiert. Zudem wohne ich sogar in der Expresszone, wo Lieferungen bereits nach 24 Stunden geliefert werden könnten. Als Ersatz könne man mir einen Liefertermin am selben Tag anbieten, jedoch ebenfalls erst ab 18 Uhr. Also habe ich mir den Tag umsonst frei genommen.