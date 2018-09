IGGÖ befürchtet generelles Kopftuchverbot im Bildungsbereich

Heinz Faßmann (ÖVP) hat den Wunsch nach einer Debatte über ein Kopftuchverbot in der Unterstufe geäußert. Nun befürchtet die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ), dass es bald ein generelles Kopftuchverbot im Bildungsbereich geben könnte.

Die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) befürchtet angesichts des Wunsches von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) nach einer breit aufgestellte Debatte über ein Kopftuchverbot in der Unterstufe einen Schritt hin zu einem generellen Verbot dieser Kopfbedeckung im Bildungsbereich. Dies sei eine “fatale Entwicklung”, sagte dazu IGGÖ-Präsident Ibrahim Olgun am Dienstag in einer Aussendung.