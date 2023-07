Igelbabys in NÖ erhielten "Polizeieskorte"

Die Igelbabys waren Vier Pfoten zufolge in Hausleiten (Niederösterreich) gefunden worden.

Quasi "mit Polizeieskorte" sind drei verwaiste Igelbabys in die Eulen- und Greifvogelstation (EGS) Haringsee gebracht worden. Sie waren laut Vier Pfoten in einem Garten in Hausleiten im Bezirk Korneuburg gefunden worden. Die Ben, Bob und Bibi genannten Jungtiere sollen nun aufgepäppelt werden.