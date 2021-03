IG Windkraft: Erneuerbaren-Ausbau-Ziele zu mickrig

Für die IG Windkraft sind die Erneuerbaren-Ausbau-Ziele zu mickrig. Die Branche geht bereits ins zweite Jahr ohne Förderung für Neuprojekte.

Die heimischen Windstrom-Erzeuger wollen höhere Ausbauziele im Erneuerbaren-Gesetz. Die jährliche Ausbaumenge sei mit 400 Megawatt (MW) zu niedrig bemessen, sie müsse auf 500 MW oder 120 Windräder pro Jahr angehoben werden, wolle die Regierung 2030 wirklich 10 Terawattstunden (TWh) mehr Windstrom haben. Die Branche gehe nun bereits ins zweite Jahr ohne Förderung für Neuprojekte, dieser Stopp müsse endlich beendet werden, forderte die IG Windkraft am Dienstag.

Stärkerer Ausbau bis 2030 erforderlich

Ein stärkerer Ausbau - um in Summe 12 TWh - sei bis 2030 erforderlich, weil nämlich in den nächsten zehn Jahren rund 1.000 MW Leistung an alten Windkraftanlagen (mit etwa 2 TWh Erzeugungskapazität) ersetzt werden müssen. Nötig sei "ein Turbo und keine angezogene Handbremse", erklärte der Obmann des Verbandes, Fritz Herzog. Die Erreichung des Regierungsziels einer Stromversorgung aus 100 Prozent erneuerbarer Energie - bilanziell übers Jahr gesehen - bis 2030 müsse "oberste Priorität" haben.