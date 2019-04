Identitäre: KZ-Überlebende fordern Kurz in offenem Brief zu "Taten" auf

In einem offenen Brief fordern nun KZ-Überlebende den Kanzler zu konsequenten Handlungen gegenüber rechtsextremen Tendenzen auf.

Spitzenvertreter jüdischer und antifaschistischer Organisationen sowie KZ-Überlebende fordern Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einem Offenen Brief zur konsequenten Haltung gegenüber rechtsextremen Tendenzen in der Regierung auf. Sollte er nicht durchsetzen können, dass sich die FPÖ glaubwürdig von den Identitären trennt und sonstige rechtsextreme Aktivitäten einstellt, wäre eine weitere Zusammenarbeit “untragbar”.