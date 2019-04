Identitäre: JETZT fordert Auskunft über Verbindungen zur FPÖ

Die Liste JETZT fordert eine Auskunft über die Verbindungen von Identitären zu FPÖ-Ministerien. Pilz stellte daher eine parlamentarische Anfrageserie an die Partei.

Die Liste JETZT will genau wissen, welche Verbindungen es zwischen den Identitären und der blauen Regierungshälfte gibt. In einer parlamentarischen Anfrageserie an die FPÖ-geführten Ministerien fragt Sicherheitssprecher Peter Pilz, ob man ausschließen könne, dass Kabinettsmitarbeiter Mitglieder der rechtsextremen Organisation sind. Auch die generelle Einstellung zu den Identitären wird abgefragt.