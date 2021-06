Ideale Arbeitswelt: So sehen die Vorstellungen der Jugend aus

Junge Menschen definieren eine ideale Arbeitswelt anders als es noch Generationen vor ihnen taten. Insbesondere Flexibilität in der Arbeitszeit spielt eine große Rolle.

14 - was nun? Über die Generationen haben sich die Vorstellungen der jungen Menschen über eine für sie ideale Arbeitswelt geändert. Einer aktuellen Studie zufolge muss sich die Arbeitswelt von heute tiefgreifend wandeln, um morgen das zu bieten, was sich junge Menschen schon heute erwarten. Das sind vor allem flexible Arbeitszeiten, geht aus der Untersuchung "Zukunft der Arbeitswelt" der Leitbetriebe Austria und z.l.ö. - zukunft.lehre.österreich, hervor.

1.000 junge Leute wurden befragt

"Die gute Nachricht ist, dass sie es selbst in der Hand haben, diese Arbeitswelt weiterzuentwickeln, und dass sie dafür mit ausgesprochen motivierten, loyalen und leistungsbereiten Mitarbeitern belohnt werden", so Leitbetriebe Austria-Geschäftsführerin Monica Rintersbacher. "Für unsere Studie haben wir der Jugend zugehört und Unternehmen sind gut beraten, es ebenfalls zu tun. Schließlich sind es die Menschen, die sie für sich gewinnen müssen." 1.000 junge Leute wurde befragt.

Große Veränderung in Hinblick auf die Arbeitszeit

Besonders große Veränderungen sollte es nach Vorstellung der jungen Generation im Hinblick auf die Arbeitszeit geben. Dabei geht es aber nicht prinzipiell darum, weniger zu "hackeln". Frappant ist vor allem die geringe Beliebtheit des klassischen Achtstundentags: Mit nur 42,5 Prozent Nennungen landete die Aussage "Ich hätte am liebsten einen klassischen Acht-Stunden-Job" mit deutlichem Abstand an letzter Stelle von elf Aussagen dazu, was man von der eigenen Arbeit bzw. dem eigenen Arbeitsplatz erwarte. Hingegen erwarten 85 Prozent eine flexibel einteilbare Arbeitszeit und fast ebenso viele (79 Prozent) Flexibilität bei der Wahl des Arbeitsorts.