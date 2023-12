ID-Austria ersetzt am Dienstag Handy-Signatur

Am Dienstag wird die veraltete Handy-Signatur endgültig durch die Weiterentwicklung ID-Austria ersetzt.

Laut dem Staatssekretariat für Digitalisierung und Telekommunikation sind bereits 1,8 Millionen Personen mit der ID-Austria angemeldet und haben Zugang zu über 400 angebundenen Diensten. In der Ausweisplattform sind zudem 442.291 digitale Führerscheine und 83.524 Altersnachweise aktiviert.

Reguläre Phase von ID-Austria startet am Dienstag

Die Pilotphase der ID-Austria, die im Sommer 2021 begann, endet am Dienstag, dem 5. Dezember. Danach startet der reguläre Betrieb der staatlichen digitalen Identität. Es wurde betont, dass alles, was bisher mit der bereits seit Ende 2009 bestehenden Handy-Signatur erledigt werden konnte, auch weiterhin über die ID-Austria möglich sein wird. Der Wechsel kann online und laut Angaben des Staatssekretariats auch schnell durchgeführt werden.

Vollversion von ID-Austria für eAusweise nötig

Mit der ID-Austria ist es nun möglich, Dokumente auf einfache Weise digital zu unterschreiben. Das zeitaufwändige Verfahren des Ausdruckens, Unterschreibens und Einscannens, um ein Dokument zu versenden, gehört damit der Vergangenheit an. Die ID-Austria erfüllt hohe Standards in puncto Sicherheit und Datenschutz und fungiert als universeller Zugangsschlüssel für alle digitalen Behördenanliegen.

Hilfe bei Umstellung auf ID-Austria

Auf der Plattform oesterreich.gv.at steht die Rubrik "ID-Austria" zur Verfügung, um bei Fragen oder Problemen Hilfe zu erhalten. Personen, die Unterstützung beim Wechsel benötigen, können sich entweder telefonisch unter +43171123-884466 oder per E-Mail an buergerservice.oegv@brz.gv.at an die Serviceline wenden.