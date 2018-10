"Ich wollte nur helfen": 21-Jähriger stalkte Mitschülerin in die Depression

Weil ein 21-Jähriger seine frühere Mitschülerin seit 2016 "aus Liebe" gestalkt hat, wurde ihm in Wien der Prozess gemacht. Sein Opfer leidet derweil an Depressionen.

Ein 21-jähriger Student ist am Freitag am Wiener Landesgericht verurteilt worden, weil er über einen Zeitraum von fast zwei Jahren ein gleichaltriges Mädchen beharrlich verfolgt hat. Im Oktober 2016 gestand er einer früheren Mitschülerin seine Liebe, “ich habe ihm gesagt, dass es bei mir nicht so ist”, berichtete diese Richterin Alexandra Skrdla. Seither wurde sie ihren Verehrer nicht mehr los.